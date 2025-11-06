Европейските борси приключиха сесиите с понижения, докато инвеститорите анализираха корпоративните отчети

Основните европейски индекси приключиха сесиите си с понижения, след като инвеститорите оцениха поредната вълна от корпоративни отчети и решенията на централните банки в региона.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,7 на сто, като повечето сектори и основни борси приключиха деня в отрицателна територия.

На Франкфуртската борса водещият индекс DAX загуби 1,31 на сто до 23 734,02 пункта, а MDAX спадна с 1,41 на сто до 28 959,63 пункта. В Париж CAC 40 се сви с 1,36 на сто до 7964,77 пункта. Британският FTSE 100 загуби 0,42 на сто до 43 068,69 пункта.

На борсата в Ню Йорк технологичният сектор също е под натиск – Nasdaq 100 се понижава с 1,7 процента, а Dow Jones Industrial Average – с 1 процент.

В Европа фокусът беше върху корпоративните резултати и решенията на централните банки.

"Банк ъв Ингланд" (Bank of England) запази основния си лихвен процент на ниво от 4 на сто с тясно мнозинство, а Централната банка на Норвегия също остави лихвите без промяна, като посочи, че евентуално понижение е възможно през следващата година. Доходността на британските държавни облигации спадна осезаемо след решението на английската централна банка.

В Германия "Комерцбанк" (Commerzbank) отчете спад на нетната печалба за третото тримесечие с 7,9 на сто на годишна база до 591 милиона евро. Изпълнителният директор Бетина Орлоп обясни, че резултатът е повлиян от данъчен ефект, но потвърди, че банката очаква по-високи нетни лихвени приходи – до 8,2 милиарда евро за 2025 г.

Акциите на "Диаджео" (Diageo) поевтиняха с 6,5 на сто, след като компанията понижи прогнозата си за годишните резултати, позовавайки се на слабост на пазарите в САЩ и Китай и продължаващия ефект от американските мита.

Британско-шведската фармацевтична компания "АстраЗенека" (AstraZeneca) отчете по-добри от очакваните резултати за третото тримесечие, като приходите ѝ са нараснали с 10 процента на годишна база. Главният изпълнителен директор Паскал Сорио заяви пред Си Ен Би Си, че компанията е запазила прогнозата си без промяна "от предпазливост", но очаква възможност да надмине очакванията, ако пазарната среда остане стабилна.

Германският производител на оръжия "Райнметал" (Rheinmetall) отчете приходи в размер на 2,78 милиарда евро за третото тримесечие и оперативна печалба от 360 милиона евро, ръст от близо 20 процента на годишна база. Продажбите в подразделението за боеприпаси са достигнали 691 милиона евро, подкрепени от поръчки от страни членки на НАТО и Украйна. Акциите на компанията приключиха деня с ръст от 0,1 на сто.

Ди Ейч Ел (DHL) надмина очакванията на анализаторите с оперативна печалба от 1,477 милиарда евро, но отчете спад в оборота заради по-нисък обем на търговия със САЩ. Главният изпълнителен директор Тобиас Майер заяви, че компанията е добре подготвена за коледния сезон и очаква силен ръст в електронната търговия. Акциите на Ди Ейч Ел поскъпнаха с 8,6 процента и бяха сред най-добре представящите се в DAX.

"Пазарните настроения остават колебливи, тъй като инвеститорите продължават да претеглят корпоративните резултати спрямо опасенията за растежа и геополитическите рискове", коментират анализатори пред Си Ен Би Си.