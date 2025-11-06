Ели Маринова не просто рисува, а споделя светлина, каза проф. д-р Росица Ангелова при откриването на изложбата „Виталност“ в Разград

Ели Маринова е от художниците, които не просто рисуват, а споделят светлината, каза проф. д-р Росица Ангелова, ръководител на отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей – Разград. Тя говори при откриването на изложбата „Виталност“ на Ели Маринова в къща музей „Анание Явашов“ в Разград.

„В колекцията от живописни платна ще видите именно тази светлина – прозрачни нюанси, свободата на линията, пулса на цветята, онзи трепет на живота, който може да бъде уловен само от човек, за когото изкуството е продължение на характера“, каза още проф. Ангелова. Тя подчерта, че картините на авторката „дишат, движат погледа, предизвикват усмивка, разширяват вътрешното пространство на зрителя“.

„В творбите на Ели Маринова има радост, размисъл, лекота, но и много дълбочина. ‘Виталност’ е изложба, която говори за силата да бъдеш себе си, да останеш жив, любопитен, открит към света. Тя е своеобразен портрет на Ели Маринова – артист, който не познава граници между различните изкуства и който носи в себе си свободата да се променя, да търси, да открива“, посочи още проф. Ангелова.

Ели Маринова е родена във Варна. Тя е позната предимно като радиоводещ и журналист, а за поколения разградчани остава гласът на радио „Оберон“. С маслена живопис се занимава повече от 25 години. Маринова е и пианист, и фотограф. Магистър е по история и работи като историк в единствения на Балканите Музей по история на медицината.

Авторката на експозицията заяви пред присъстващите, че не се определя като художник в класическия смисъл на думата. „Всичките ми картини са инспирирани от душата ми. Водя се от сърцето и ръката си, когато остана насаме с платното“, сподели Ели Маринова.

Откриването на изложбата на художничката, прекарала детството си в Разград, събра приятели, колеги и ценители в среща, изпълнена със спомени и истории. Сред присъстващите беше и зам.-кметът на Община Разград Зорница Евгениева. Ели Маринова благодари на гостите и ги поздрави с песен.

Изложбата може да бъде разгледана до средата на декември. Посетителите ще имат възможност да се докоснат и до част от карикатурите, шаржовете и графичните дизайнерски решения на твореца Ели Маринова.