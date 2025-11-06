Подробно търсене

Олимпийската шампионка Лаура Траатс поема поста старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт

Ива Кръстева
Лаура Траатс, снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
06.11.2025 21:52
 (БТА)

Олимпийската шампионка с ансамбъла на България от Токио 2020 Лаура Траатс поема поста старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт, съобщава arabtimesonline.com.

Българката е парафирала контракта си в края на месец октомври с федерацията по гимнастика на Кувейт след оставката на бившата треньорка Ирина Ковалчук от Украйна.

Траатс ще поеме ролята незабавно, ръководейки подготовката на отбора за предстоящите международни турнири, включително Азиатското първенство за девойки през 2026 година.

Назначението й дойде, след като федерацията внимателно прегледа няколко профила на елитни международни треньори. Траатс има изключителна кариера, изпълнена с постижения на европейско, световно и олимпийско ниво, но връх в нея е златото с ансамбъла на България в Токио 2020. 

