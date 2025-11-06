Всички индекси на Българската фондова борса се повишават

Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) се повишават в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа.

Основният индекс на БФБ SOFIX нарасна с 0,67 на сто до 1070,88 пункта. Широкият измерител BGBX40 е нагоре с 0,08 на сто до ниво 192,80 пункта. Пазарът "Бийм" расте с 2,20 на сто до 108,27 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за малко над 1,500 млн. лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 294 908 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 31 565 лева.

Книжата на "Софарма" АД се повишават с 1,87 на сто до 2,72 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са нагоре с 0,59 на сто до 1,70 лева за брой. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД се вдига с 1,59 на сто до 5,10 лева за брой, тези на "Централна кооперативна банка" АД са без промяна на 1,66 лева за брой. Книжата на "Българска фондова борса" АД поскъпват с 1,87 на сто и се предлагат по 10,90 лева едната. Цената на акциите на "Агрия груп холдинг" АД се вдига с 1,36 на сто до 14,90 лева за брой.

На пазара "Бийм" цената на акциите на "Дронамикс кепитъл " АД се повиши с 4,96 на сто до 2,54 лева за брой. Книжата на "Ейч Ар кепитъл" АД останаха без промяна и се търгуват по 3,50 лева едната. Акциите на "Биодит " АД са нагоре с 16,07 на сто и се предлагат по 0,26 лева едната. С 2,46 на сто се вдигна цената на акциите на "МФГ инвест" АД до 2,50 лева за брой.