Духовият оркестър на Търговище свири заедно с млади таланти в концерт под мотото "Ние сме светът!"

Разнообразен репертоар от класика, поп и народна музика представи от сцената на Драматичния театър в Търговище общинският духов оркестър „Васил Абрашев“, с диригент д-р Росица Бояджиева-Вълева.

Оркестрантите свириха заедно с лауреати на престижни конкурси – млади таланти с обещаващо бъдеще, коментира диригентът. Със свои изпълнения се включиха възпитаници на Светла Стаменова от Представителния детско-юношески фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“ към Младежкия дом в Търговище. Като солисти участваха още вокалистката Елена Добрева, която не за първи път музицира с оркестъра. Но за първи път заедно с оркестър „Васил Абрашев“ свири на барабани Вихрен Димитров.

Солисти в концерта бяха още Елизабет Миткова, Дария Енчева и Пресияна Пантелеймонова, които са възпитаници на класа по флейта, който Бояджиева-Вълева води в Средно училище „Климент Охридски“ в Добрич.

Със специална разработка в концерта участва и Аслъ Йълдъз от Истанбул. Тя е в града заедно със своята преподавателка проф. Айля Улудере. През миналата година девойката печели първа награда от Международен флейтов конкурс във Варна. Тя е отличена между деца от три континента и макар, озаглавен „за аматьори“, това е един от най-сложните конкурси в Европа, обясни за БТА Бояджиева-Вълева. По нейни думи част от наградата й тогава е тъкмо възможността за участие в днешния концерт „Ние сме светът!“.

Диригентът обясни още, че това участие за 14-годишната Аслъ Йълдъз е първа изява като солист на духов оркестър. „Надяваме се, че това ще й донесе стабилност, много положителен опит, увереност и успех вбъдеще“, каза още тя.

За БТА Аслъ Йълдъз сподели, че се занимава с флейта от пет години и е особено развълнувана от възможността да свири с утвърдени музиканти.

Пред публиката за първи прозвучаха творби, аранжирани специално за този концерт. А особено впечатление направи и присъединяването на проф. Айля Улудере към търговищкия оркестър, която замести заболял музикант.

Концертът „Ние сме светът!“ се състоя под патронажа на кмета на Търговище Дарин Димитров, а идеята за него е на Теодора Димитрова – директор на фондация „Европейска музикална академия“, организатор на флейтовия конкурс във Варна. „Доволни сме, защото тази провокация ражда чудесни партньорства и проправя път към сцената на млади музикални таланти“, сподели с вълнение диригентът на Духовия оркестър „Васил Абрашев“ д-р Росица Бояджиева-Вълева.