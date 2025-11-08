Кипърският президент заяви, че решението на Осло да вдигне оръжейното ембарго срещу Кипър е свързано с програмата SAFE

Решението на Норвегия, обявено вчера, да вдигне оръжейното ембарго срещу Република Кипър, е от значение и за програмата SAFE на ЕС, заяви президентът на Кипър Никос Христодулидис днес в кулоарите на културна конференция, която се провежда в крайбрежния град Агия Напа, съобщи за БТА агенция КНА.

Той говори за особено положително развитие, като добави, че вчера е получил телефонно обаждане от норвежкия външен министър, който го е информирал за решението.

"Считам го за особено положително развитие, като се има предвид, че като Република Кипър в миналото се опитахме да закупим военно оборудване от Норвегия, което не беше позволено именно поради това решение, което беше в сила от 1959 г.", каза той.

Той добави, че счита това развитие за свързано с решенията на Европейския съюз относно програмата SAFE, както и с решението на Кипър да използва наличните ресурси от Европейския съюз.

Президентът също така заяви, че това е признание за ролята на Кипър в региона като "предсказуем и надежден партньор".