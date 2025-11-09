Лекция, посветена на "Градинарят и смъртта" от Георги Господинов, ще бъде представена във Виенския университет

Лекция, посветена на книгата "Градинарят и смъртта" от Георги Господинов, ще изнесе доц. д-р Бисера Дакова във Виенския университет на 13 ноември, съобщи в профила си във Фейсбук авторът на романа.

Събитието ще бъде в рамките на инициативата "Климентови дни на българистиката" в Института по славистика към висшето училище в австрийската столица.

Доц. Дакова ще представи творчеството на Георги Господинов в контекста на съвременната българска и европейска литература.

Доц. Бисера Дакова е литературовед и преподавател по българска литература и култура във Виенския университет, както и научен сътрудник в Института за литература при Българската академия на науките (БАН).

Романът "Градинарят и смъртта" е включен в списъка на най-добрите книги на годината на изданието "Ню Йоркър", информира още Господинов. Преводът на английски език е на Анджела Родел.

Както БТА писа, инициативата "Климентови дни на българистиката" бяха открити на 4 ноември в Института по славистика на Виенския университет. Програмата включва културни и литературни прояви през целия месец ноември и декември в австрийската столица. Сред тях са литературни вечери с българските писатели Георги Господинов ("Градинарят и смъртта", 14 ноември, "Дунав Лаундж", Виенски панаир) и Георги Бърдаров ("Любов по време на война", 17 ноември, "Хаус дер музик", Виена).