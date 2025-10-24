Подробно търсене

Наградата „Букър“ учреди нова категория за детска литература

Михаил Евлогиев
Франк Котрел-Бойс, лауреат на награда за детска литература на Великобритания и кралица Камила през 2024 г. в Лондон. Снимка: Aaton Chown/AP
Лондон,  
24.10.2025 10:07
 (БТА)
Фондацията, стояща зад престижната награда „Букър“, обяви в петък, че учредява нов приз, посветен на детската литература, съобщава АП.

Подобно на останалите отличия от семейството на „Букър“, наградата ще бъде на стойност 50 000 британски паунда (около 57 400 евро).

Кандидатстването ще бъде възможно от началото на следващата година, а първият приз ще бъде връчен през 2027 г. Победителят ще бъде избран от жури, съставено от деца и възрастни, начело с писателя Франк Котрел-Бойс — настоящият лауреат на Британската награда за детска литература. Авторът на книги като „Милиони“ — отличена с медала „Карнеги“, заяви, че е „развълнуван“ от перспективата да оглави журито.

Новата награда се финансира от благотворителната организация за изкуства, околна среда и образование AKO Foundation. Тя ще бъде отворена за художествени произведения от цял свят, насочени към деца на възраст между 8 и 12 години, написани на английски или преведени, и публикувани във Великобритания или Ирландия.

Главният изпълнителен директор на фондацията „Букър“ Габи Уд заяви, цитирана от АП, че отличието има за цел „да вдъхнови повече млади хора да четат и да бъде семето, от което се надяваме, че ще израснат бъдещите поколения читатели за цял живот“.

Оригиналната награда „Букър“ е основана през 1969 г. и е известна с това, че често променя съдбата на писателите, които я получават. Сред нейните носители са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Иън Макюън, Арундати Рой и Хилари Мантел. Тазгодишният победител ще бъде обявен на 10 ноември.

Международната награда „Букър“ е учредена през 2005 г. първоначално като награда за цялостно творчество. От 2016 г. тя се присъжда за конкретно произведение на преведена художествена литература, като паричната сума се поделя между автора и преводача. Сред предишните ѝ лауреати са носителите на Нобелова награда за литература Олга Токарчук от Полша и Хан Канг от Южна Корея, отбелязва още АП.

БТА припомня, че българският писател Георги Господинов е носител на международната награда „Букър“ за 2023 г.

