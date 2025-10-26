Близо час опашка за автографи от Георги Господинов на фестивала на идеите "Фрийдъм геймс" в Полша

Георги Господинов е давал автографи близо час на фестивала "Фрийдъм геймс" (Freedom Games) в Полша, става ясно от Фейсбук профила на българския писател.

„Благодаря за разговора на Цвета Димитрова, за превода на Крум Крумов и на Магда Питлак, която беше до нас. Благодаря на публиката, поради дългата опашка за автографи (56 минути по изчисление на Магда), успяхме да хванем последната четвърт от разговора с Клуни в съседната зала“, написа Георги Господинов в социалната мрежа.

"Фрийдъм геймс" е водещият фестивал на идеите в Централна и Източна Европа и е единственото събитие от този род в Полша, отворено за широката публика.

Интердисциплинарният форум обединява хората около демократичните ценности и визията за свят, основан на свободата на избор, икономическата рационалност, културата и диалога.

Фестивалът събира представители на света на културата, бизнеса и обществения живот от страната и чужбина в панелни дискусии, срещи с автори, лекции, работилници, концерти и артистични представления.

Тазгодишното издание на "Фрийдъм геймс" се проведе в зала EXPO Lodz в полския град Лодз под мотото "Време на несигурност". Гостите на проявата разговаряха с публиката за най-важните предизвикателства, пред които са изправени западните общества през XXI век, отбелязва сайтът rynek-ksiazki.pl.

Сред участниците във фестивала "Фрийдъм геймс" бяха още писателката и журналистка Меган Нолан, авторката на бестселъри Наталия де Барбаро, украинският писател, поет, преводач, музикант и обществен деец Сергий Жадан, полският публицист и дългогодишен главен редактор на "Газета виборча" Адам Михник, политикът Бартоломей Сенкевич, както и холивудската звезда Джордж Клуни.

По време на форума украинският писател Сергий Жадан получи наградата „Фрийдъм“.