Язовирите, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран, са почти пресъхнали, съобщиха местни медии

Техеран е изправен пред водна криза, след като водоемите в Иран пресъхнаха
Три основни водоема в Иран пресъхнаха, а други осем са близо до пресъхване, съобщи днес иранската новинарска агенция ИРНА.
Четирите язовира, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран - Машхад, са практически пресъхнали на фона на безпрецедентна суша в страната, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии.
"Водните запаси на язовирите около Машхад сега са по-малко от 3%", заяви пред иранската агенция ИСНА ръководството на дружеството, което отговаря за водоснабдяването в Машхад, където живеят около 4 милиона жители.
Вчера бе съобщено и че правителството на Иран предвижда режим на водата в столицата Техеран, за да се ограничи потреблението.
/ИТ/
