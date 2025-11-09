Подробно търсене

Язовирите, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран, са почти пресъхнали, съобщиха местни медии

Атанаси Петров
Изображение: БТА
Техеран,  
09.11.2025 13:37
 (БТА)

Четирите язовира, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран - Машхад, са практически пресъхнали на фона на безпрецедентна суша в страната, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии.

"Водните запаси на язовирите около Машхад сега са по-малко от 3%", заяви пред иранската агенция ИСНА ръководството на дружеството, което отговаря за водоснабдяването в Машхад, където живеят около 4 милиона жители.

Вчера бе съобщено и че правителството на Иран предвижда режим на водата в столицата Техеран, за да се ограничи потреблението.

/ИТ/

