Техеран е изправен пред водна криза, след като водоемите в Иран пресъхнаха

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: Iranian Red Crescent Society via AP
Техеран,  
02.09.2025 18:33
 (БТА)

Три основни водоема в Иран пресъхнаха, а други осем са близо до пресъхване, съобщи днес иранската новинарска агенция ИРНА.

Средното ниво на водите във водоемите е с над 25% по-ниско в сравнение с миналата година, въпреки наложените строги ограничения за използването на вода.

Иран е сред най-сухите страни в света и отбелязва значителен спад на валежите през последните години. Периодите на суша и екстремни метеорологични явления рязко се повишиха. Водната криза се разраства от години и тази година особено тежко засегна Техеран с неговите 15 милиона жители, отбелязва ДПА.

Властите се опасяват, че водата в иранската столица може да свърши до октомври и предприеха драстични мерки. Водоснабдяването в много части на Техеран и други градове се прекъсва в продължение на часове всеки ден.

Бедните на вода провинции в централната и югозападната част на страната са засегнати дори по-тежко от кризата на фона на летните температури, надхвърлящи 40 градуса.

/СХТ/

