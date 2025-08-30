Тазгодишният август е най-малко топъл за последните 5 години

Средните месечни температури са между 19 и 26 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 1 и плюс 2 градуса. Август 2025 г. е най-малко топлият месец август за последните 5 години. Най-високата измерена температура е 40,6 градуса на 11 август в гр. Лом, обл. Монтана. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 2,2 градуса на 27 август в гр. Чепеларе, обл. Смолян, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 2,1 градуса на вр. Мусала на 24 август. В София най-високата измерена температура е 35,2 градуса на 11 август, а най-ниската – 6,6 градуса на 26 август.

До 29 август в по-голямата част от страната месечните суми на валежите са под климатичната норма – между 5% (Павликени) и 50% от нея, или около нея – между 50 и 150%. Суми над климатичната норма – между 150 и 194% (Златоград, обл. Смолян) от нея, има на отделни места в планинските части на Южна България. Август 2025 г. е с повече валежи от август 2024 г., но с по-малко от август 2023 и 2022 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 71 мм от дъжд в с. Граматиково, обл. Бургас, на 20 август. В София месечната сума валеж е 18 мм, което е 33% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 15 мм от дъжд на 5 август. Дните с най-голям брой станции с регистрирана гръмотевична дейност са 4, 18 и 22 август, като 22 август е денят и с най-много регистрирани градушки.





Фигура 1. Средна месечна температура в градус Целзий.



Фигура 2. Средна месечна температура като отклонение от климатичната норма в градус Целзий.



Фигура 3. Месечна сума на валежа в мм (л/кв.м).

Фигура 4. Месечна сума на валежа в процент от климатичната норма.

През първите дни от месеца, в слабоградиентно поле, времето е предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни незначителни по количество валежи има само на изолирани места, в планинските райони и с гръмотевична дейност. Повече купеста облачност има над Западна България на 4 август. По-късно вечерта и през нощта срещу 5 август там се развива и по-мощна купесто-дъждовна облачност, на места има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури. През периода температурите постепенно се повишават.

От 8 до 11 август във високите слоеве на атмосферата над Южна Европа се изгражда баричен и термичен гребен. Времето е слънчево, повишението на температурите продължава, като през последния ден от периода максималните на отделни места достигат 40 градуса, в Лом – 40,6.

През следващите дни, в периферията на разширяващия се приземен антициклон, с усилване на вятъра от изток-североизток прониква по-хладен въздух и температурите постепенно слабо се понижават. Времето остава слънчево, но на 14 и 15 август с преминаването на висок циклон през южната част на Балканите над Южна и Централна Северна България има временни увеличения на облачността, без валежи.

На 18 и 19 август от северозапад над страната преминава студен атмосферен фронт. На много места има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, по-значителни по количество в югоизточните райони. Дневните температури се понижават с 5–6, на места с до 10 градуса. През следващите два дни налягането се повишава и се изгражда слаб антициклон. Времето е предимно слънчево, температурите се повишават.

През периода 22–27 август времето в страната се определя от висока долина, която стационира над Балканите. През нощта срещу 23 август преминава студен атмосферен фронт. Още следобед на 22 август в Северозападна България, а вечерта и през нощта и в Североизточна вятърът от северозапад се усилва, развива се купесто-дъждовна облачност и на места има краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и силни пориви на вятъра. По-интензивни са явленията в североизточните райони. На 23 и 24 август след преминаването на фронта и повишаването на налягането времето е предимно слънчево, с купеста облачност следобед, без съществени валежи. През първия ден се понижават дневните температури – с 3 до 8 градуса. На 24 август, при ясно време и временно стихване на вятъра, минималните температури по високите полета в Югозападна България се понижават до 6–7 градуса, а на връх Мусала – до минус 2 градуса. На 25 август преминава още едно атмосферно смущение, не толкова добре изразено по отношение на температурите, но в много райони отново има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. По-значителни по количество са валежите в Източна България. Дневните температури се понижават, повече в районите със значителна облачност и валеж. През следващите три дни, 26–28 август, в антициклонално приземно поле, времето е предимно слънчево, сутрин е сравнително хладно, на места в западната половина от страната има температурни инверсии, а през деня бавно се затопля.

През периодите 2–3, 6–9, 14–16 и на 28 август в резултат на продължителен умерен, с пориви временно до силен вятър от североизток вълнението на морето по северното и южното крайбрежие се увеличава до умерено (3–4 бала).

На 29 и 30 август полето ще остане антициклонално, времето – слънчево, с продължаващо повишение на температурите.

През нощта срещу 31 и на 31 август, с преминаващ студен атмосферен фронт, на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, по-съществено в Централна Северна България.

Опасни явления

През първото и второто десетдневие на август в страната е отчетена гореща вълна, с продължителност от 12 до 18 дни в Северна България и до 15 дни в Южна България.

През първата половина на месеца са регистрирани множество горски и полски пожари. Голям пожар възниква на 5 август следобед в местността Радинчево между селата Доситеево и Коларово, община Харманли. Друг голям пожар избухва вечерта на 8 август в с. Балабанчево, община Сунгурларе, и обхваща гори, земеделски земи и лозови масиви. Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево. На 13 август пламва пожар в защитената местност Калимок-Бръшлен между Русе и Тутракан. От огъня са обхванати около 1500 дка блатна растителност в близост до голяма колония на къдроглави пеликани.

Сухите терени са особено уязвими при гръмотевични бури и през август мълнии стават причина за няколко пожара. На 6 август мълния подпалва стърнище между местността Капчето в жк „Меден рудник“ и кв. „Горно Езерово“ – Бургас; на 18 август мълния предизвиква пожар край ВЕЦ Стара Загора; на 19 август от паднала мълния пламва горска постеля в землището на село Крилатица, област Кърджали.

На 22 август с преминаването на студен атмосферен фронт на много места в страната са регистрирани конвективни бури с валежи от дъжд и град и силни пориви на вятъра. В село Джулюница, област Велико Търново, където от бурята са повалени дървета, има скъсани жици и пропаднали улични участъци, е обявено бедствено положение. В Монтана силният вятър е съборил дървета върху автомобили.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ

През август водните количества на реките в страната са били под праговете за средни води и около праговете за ниски води. В резултат на валежи са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива при отделни хидрометрични пунктове, по-съществени в периода 4–6 август (до 89 см на р. Искър при гр. Нови Искър). През месеца р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Ропотамо в района на с. Веселие са пресъхнали.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Задълбочилата се лятна суша и продължителнитe периоди с екстремно високи температури са причина за компрометиране на реколтата от царевица и слънчоглед на много места в страната. В част от полските райони добивите от слънчоглед са необичайно ниски – под 100 кг/дка. Вследствие на неблагоприятните агрометеорологични условия значителна част от царевичните посеви, отглеждани при неполивни условия, няма да бъдат реколтирани.

Падналите валежи в края на второто и през първата половина от третото десетдневие на август са неравномерно разпределени и твърде закъснели за късните земеделски култури, отглеждани при неполивни условия. На отделни места в Горнотракийската низина, в централните и източните райони са измерени количества до и над 30–40 л/кв.м (агростанции Пазарджик – 31 л/км.м, Стара Загора – 49, Карнобат – 47, и Добрич – 30), които подобряват състоянието на овлажнение на горния почвен слой и условията за провеждане на дълбока оран и предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с есенници.

Кратка справка за времето през изтеклия месец се публикува на https://www.meteo.bg/bg/mesetsAnaliz.

На https://www.meteo.bg/bg/minalMesets се публикуват карти на средната месечна температура и нейното отклонение от климатичната норма, както и на месечното количество валеж като абсолютна стойност и като отклонение от климатичната норма за изтеклия месец.

НИМХ публикува и месечен хидрометеорологичен бюлетин на https://bulletins.cfd.meteo.bg.

Текуща информация и прогнози за времето могат да бъдат намерени също на https://weather.bg, за оттока на реките – на https://hydro.bg, и за състоянието на земеделските култури – на https://agro.meteo.bg.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националния институт по метеорология и хидрология)