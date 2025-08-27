СПА: Саудитска Арабия започна инициатива за борба с опустиняването и последствията от сушата в страната

Националният център за развитие на растителната покривка и борба с опустиняването на Саудитска Арабия започна инициатива, фокусирана върху последствията от сушата и тяхното смекчаване, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Това усилие има за цел да намали въздействието от климатичните промени, да подобри устойчивостта на природните ресурси и да се съобрази с Визията на Саудитска Арабия 2030 и националните инициативи, насочени към опустиняването и сушата.

Инициативата има за цел да създаде интегрирана система за борба с опустиняването. Тя включва план за наблюдение и идентифициране на показатели за опустиняване в цялото кралство и локализиране на райони, изложени на риск, използвайки технологии за дистанционно наблюдение и географски информационни системи. Освен това, тя се стреми да разработи научни решения за ограничаване на опустиняването и подобряване на свойствата на уязвимите райони, като се използват успешни регионални и международни практики. Различни сектори ще си сътрудничат при проучвания на инвазивните растителни видове и техния надзор.

Завършени са проучвания на места, изложени на риск от навлизане на пясък, като са идентифицирани ветрови коридори. Проведени са изследвания върху деградирането на почвата и надзора над инвазивните растения. Разработен е изпълнителен план за интегриран контрол върху опустиняването и последствията от засушаването.

