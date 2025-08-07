СПА: Кралска комисия възстановява обработваемата земя на древен оазис в Саудитска Арабия

Кралската комисия за Ал Ула (RCU) (оазис и археологически обект в Саудитска Арабия) изпълнява интегриран проект за производство на селскостопански торове, получени от органични материали, предимно палмови отпадъци, предаде саудитската новинарска агенция СПА. Тази екологична инициатива има за цел да подобри плодородието на почвата, да подобри селскостопанската производителност и да намали вредите за околната среда, причинени от изгарянето на отпадъци.

Досега над 50 000 кубически метра органични отпадъци са рециклирани във висококачествен тор, който вече се използва от над 1300 фермери, като дистрибуторската мрежа се разширява и цели да достигне до 3000 бенефициенти.

Проектът също така играе ключова роля за рехабилитацията на над 3000 хектара ерозирала земеделска земя като част от по-широка стратегия за подобряване на селскостопанската инфраструктура в Ал Ула. Произведеният компост съдържа 52% органична материя, което значително подобрява плодородието на почвата и подобрява капацитета за задържане на вода.

Проектът води до значителни екологични и икономически ползи, включително намаляване на употребата на химически торове с до 30%, намалена на използването на вода и намаляване на въглеродния отпечатък с приблизително 0,57 тона въглероден диоксид за всеки тон произведен тор. Това е еквивалентът на емисиите от приблизително 6300 превозни средства всяка година.

Като част от усилията си за работа с общността на Ал Ула и изграждане на капацитет, RCU внедрява обучителни програми, от които са се възползвали над 240 фермери. Тези програми включват семинари за споделяне на най-добри практики за използване на органични торове.

Тази инициатива отразява ангажимента на RCU за трансформиране на екологичните предизвикателства във възможности за развитие. Чрез превръщането на селскостопанските отпадъци в ценен икономически ресурс, проектът укрепва продоволствената сигурност, подобрява здравето на почвата и насърчава дългосрочната устойчивост в селскостопанския сектор.

