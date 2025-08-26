Подробно търсене

СПА: За по-малко от девет месеца след откриването си метрото в Рияд е превозило 100 милиона пътници

Виктор Турмаков
Метрото в Рияд. Снимка: СПА
Рияд,  
26.08.2025 14:45
 (БТА)

Метрото в саудитската столица, управлявано от Кралската комисия за Рияд, официално приветства своя стомилионен пътник – по-малко от девет месеца, след като мрежата му беше открита в началото на декември миналата година, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Синята линия на метрото в Рияд е отбелязала най-голям пътникопоток - 46,5 милиона пътници до момента. Червената линия е превозила 17 милиона души, а оранжевата - 12 милиона. Останалите три линии са обслужили общо около 24,5 милиона пътници.

От откриването си метрото поддържа 99,78% точност по отношение на разписанието. Някои от най-натоварените станции на метрото са „Съдебна палата“,  „Финансов квартал „Крал Абдула“ и „Национален музей“, на които общо се падат 29% от общия пътникопоток.

Метрото в Рияд работи в пълна координация с автобусната мрежа на столицата, което предлага гладко и достъпно пътуване за хората - от момента, в който излизат от дома си, до пристигането в крайната точка от маршрута им.

Интегрираната система засилва мобилността в столицата и предоставя разнообразни възможности за жителите и гостите ѝ, като подчертава допълнително ролята на обществения транспорт като съвременен и устойчив избор.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)

/ДИ/

