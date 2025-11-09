Бог е винаги с нас и ние сме под Неговата крепка десница, каза отец Милен в плевенския храм "Света Параскева"

Бог е винаги с нас и ние сме под Неговата крепка десница, каза в днешната си проповед отец Милен от плевенския храм "Света Параскева“.

Той каза още, че здравето е дар божи, но този дар невинаги е полезен. Болестите имат сила да ни очистват от душевната сквернота, да смиряват и смекчават душите ни, да ни заставят да се замислим, да осъзнаем своята немощ и да си спомним за Бог. Според отец Милен те често са следствие на нашите грехове. Изпращат ни се за изправление и изискват от нас търпение и покаяние. Понякога се явяват като изпитание за твърдостта на вярата ни в Бог. Господ запълва недостига на добри дела или с болести, или със скърби. Болният човек греши по-малко и по-трезво се замисля за смисъла на живота.

Отец Милен припомни на миряните разказа за възкресението на дъщерята на Иаир. В евангелския текст се разказва и за жена, която дванадесет години страда от неизцелимо кръвотечение. Раздала всичките си пари и имоти, за да търси изцеление, но никой не могъл да й помогне. Когато Христос вървял по пътя към дома на Иаир, народът го притискал отвсякъде и искал да слуша неговата проповед. Христос се обърнал към учениците си и попитал кой се е допрял до него. Петър му отговорил, че всички Го притискат и няма как да се каже кой точно се е допрял до него. Христос отвърнал, че е усетил допир, при който сила е излязла от него. Тогава дъщерята на Иаир, която се била допряла до Иисус, разбрала, че не може да се укрие и казала, че тя го е направила, защото е вярвала, че само да Го докосне и ще получи изцеление. "Вярвай и ще бъде, само вярвай", рекъл Христос.

"С тази притча днес се засяга темата на основната истина, че трябва да вярваме искрено, а не в житейските бури, когато срещнем трудности да мислим, че Бог ни е изоставил", добави отец Милен.

Той продължи с думите, че когато вървиш, усещаш Божията закрила и помощ. Когато усетиш, че вече не можеш да вървиш, значи Бог те е понесъл в своите ръце. Заради това народът е казал, че вярата крепи човека. Но вярата без дела е мъртва. Това са делата на състрадание, на милосърдие, на любов към ближния. Да отидеш да посетиш болен, това един ден ще ти бъде зачетено.

"Да подкрепим във вярата си добрите дела и така да изпълним закона Христов", каза в заключение свещеникът.