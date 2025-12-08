Хелмут Марко не изключва възможността да напусне „Ред Бул“

Състезателният консултант на „Ред Бул“, Хелмут Марко, не изключва възможността да напусне австрийския отбор. „Няма съмнения относно бъдещето ми. Просто ще го обсъдя с екипа и след това ще реша какво да правя. Това е сложен набор от различни неща. Трябва да го обмисля и след това ще видим какво ме очаква“, цитира думите на Марко The Race.

Ред Бул спечели 450 точки през сезон 2025, завършвайки трети в Шампионата на конструкторите. Пилотът Макс Ферстапен завърши втори в шампионата на пилотите с 421 точки, докато Юки Цунода (33 точки) завърши 17-ти.

82-годишният Марко е консултант в „Ред Бул" от 2005 г.