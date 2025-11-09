От 10 до 13 ноември поетапно ще се ограничава движението в тунел "Дупница" на пътя София – Благоевград

От 10 до 13 ноември поетапно ще се ограничава движението в двете тръби на тунел "Дупница" на път I-1 София - Благоевград в района на град Дупница, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Промените са необходими заради измиване и боядисване на стените в съоръжението.

От 8:00 часа на 10 ноември (понеделник) до 19:00 часа на 11 ноември (вторник) ще се ограничи преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут по уличната мрежа на гр. Дупница - по ул. "Орлинска" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Княз Борис" и се включва на път I-1 при пътен възел "Байкал", посочи АПИ.

От 8:00 часа на 12 ноември (сряда) до 19:00 часа на 13 ноември (четвъртък) трафикът ще се отклонява при пътен възел "Байкал" към обходния маршрут - ул. "Княз Борис" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Орлинска", след което продължава по път II-62 и се връща на път I-1.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

До 14 ноември временно са въведени и промени в организацията на движение по автомагистрала "Струма" в област Кюстендил. Промените се налагат заради изпълнение на дейности, свързани с подобряване на отводняването на трасето.