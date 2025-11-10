Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос и на преподобния Арсений Кападокийски.

Днес честваните апостоли са от широкия кръг на 70-те ученици на Иисус Христос, които после при проповедта на Христовата вяра станали сътрудници на 12-те апостоли. В Посланието до римляните апостол Павел споменава имената на някои от тях.

Според църковното предание Ераст бил член на християнската община в Йерусалим, където бил и Кварт. Олимпас и Иродион били с апостол Петър в Рим и пострадали за вярата си при гонението на Нерон срещу християните. Всички тези мъже отдали живота си за разпространението на Христовото учение и останали като светли примери в историята на Църквата.

Преподобният Арсений е почти съвременен светец, живял до 1924 г., а е признат за светец през 1986 г. Той се родил в Кападокия, в селото, където след време се родил и преподобният Паисий Светогорец. В областта през вековете се запазила многобройна християнска общност. Макар и загубили гръцкия език, който достигнал славни върхове през четвърти век по време на видните кападокийци - Василий Велики, Григорий Богослов, Григорий Нисенски и други, християните учили и практикували вярата си с помощта на турския език.

Арсений останал сирак в ранна възраст и развил склонност към уединение и молитвен живот. Станал монах и бил ръкоположен за свещеник на родното си село. Бил мъдър духовник, изпълнен с любов към хората. Бил почитан еднакво от християните и от мюсюлманите, които също идвали при него за молитвена помощ, защото виждали светия му живот. А и действително получавали помощ от Бога в нуждите и страданията си. Никога не взимал пари от хората и обичал да казва: "Вярата ни не се продава!". При размяната на населението през 1924 г., заедно със съселяните си, отишъл на остров Корфу в Гърция, където на 10 ноември същата година се упокоил.