Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Общо 17 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 162 катастрофи, с 18 загинали и 204 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5795 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 389 души, а пострадалите са 7218.