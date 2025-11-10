Подробно търсене

Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Йоана Димитрова
Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Снимка: Христо Стефанов/БТА (КН), архив
София,  
10.11.2025 07:48
 (БТА)

Общо 17 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 162 катастрофи, с 18 загинали и 204 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5795 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 389 души, а пострадалите са 7218.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:17 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация