Международният център по математически науки при БАН ще представи новите си изследователски групи

Снимка: БАН
София,  
10.11.2025 08:01
Международният център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ-БАН) ще представи своите дейности и изследователи, които ще работят по новата 5-годишна програма, съобщиха от центъра.

Събитието ще се състои днес, 10 ноември, в заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН. На него ще бъдат представени новите изследователски групи към МЦМН, ръководени от водещи световни учени в различни области на съвременната фундаментална и приложна математика.

Очаква се да присъства проф. Юрий Чинкел, директор на направление "Математика и физически науки" на Фондация "Саймънс" (Simons Foundation International), която е фокусирана върху изследвания в областта на математиката, теоретичната физика и компютърните науки, предоставяйки финансиране за учени, институции и научна инфраструктура. Настоящата му визита в България е свързана и с участието му в международната конференция Entanglements of Logic, Data, and Complexity, която се провежда в периода от 8 до 11 ноември в ИМИ-БАН.

Проф. Юрий Чинкел е световноизвестен математик, създател на няколко нови направления с огромно влияние върху развитието на съвременната математика, във всяко от които той има забележителни резултати. Заради високите научни постижения и значителни заслуги към развитието на научните контакти между българските учени и техните колеги по цял свят, проф. Чинкел е избран за чуждестранен член на Българската академия на науките.

Международният център по математически науки е създаден през 2019 година с активното участие и вдъхновението на членове на математическата общност в България и българската математическа диаспора и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България. Дейността на центъра е високо оценена и финансирана и с грант от една от най-престижните фондации за финансиране на научни изследвания в САЩ – Simons Foundation International.

