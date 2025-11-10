Подробно търсене

Изменението на климата вече принуди милиона хора да напуснат домовете си, предупреди Върховният комисариат на ООН за бежанците

Николай Станоев
Сомалийски бежанци в Кения, 13 юли 2023 г. Снимка: АП/Brian Inganga
Женева,  
10.11.2025 07:18
 (БТА)
Последиците от изменението на климата вече принудиха милиона хора да напуснат домовете си, предупреди Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитиран от ДПА.

Мрачната оценка бе направена днес - в деня на откриването на конференцията на ООН за климата КОП30 (COP30), която ще се състои в бразилския град Белем на брега на река Амазонка.

"През последното десетилетие бедствията, свързани с времето, са причинили около 250 милиона вътрешни разселвания, еквивалентни на над 67 000 разселвания на ден", се казва в доклада. ВКБООН пише за порочен кръг на конфликти и климатични кризи. Три четвърти от хората, разселени от конфликти, отбелязва базираната в Женева агенция, живеят в страни, които са особено уязвими за последиците от изменението на климата.

ВКБООН споменава, наред с други климатични кризи, наводненията в Южен Судан и Бразилия, рекордните горещини в Кения и Пакистан и недостига на вода в Чад и Етиопия.

/БЗ/

