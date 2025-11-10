Германия няма да прави експерименти със състава, а иска две победи и класиране на Световното първенство, твърди селекционерът Юлиан Нагелсман

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман не е в настроение за каквито и да било експерименти в оставащите две Световни квалификации и иска единствено да постигне две победи, за да може тимът му да стигне до финалите в Северна Америка догодина.

Германците, които ще пътуват до Люксембург в петък преди да приемат Словакия на 17-и ноември, ще си гарантират 1-ата позиция в група "А“ и директно класиране на Световното първенство догодина, ако спечелят и двата си мача.

"Искаме да имаме добър баланс в отбора. Искаме да покрием всяка една позиция с двама футболисти, това са основните модели при селектирането на отбор за голям турнир. Но сега най-важното е... да успеем в тези мачове, да спечелим шестте точки и да се класираме за Световното първенство".

"И да не зависим от други резултати, а да разчитаме само на представянето на нашия отбор. Това е добра отправна точка, но все още не сме ги постигнали“, започна Нагелсман на пресконференцията в първия ден от лагера.

Като част от експериментите се смятаха евентуални места в стартовия състав за хора, които по-малко играят. Нагелсман предизвика учудване сред журналисти и футболна общественост, тъй като не повика халфа на Щутгарт Анджело Щилер. Но сега заяви, че вратата за 24-годишния футболист – вече с пет мача за Германия, е отворена и той все още може да попадне в окончателния състав за Световните финали.

"Говорих с Анджело. Развитието му върви в правилната посока“, заяви Нагелсман. "Но на позиция халф 6-ца с Феликс Нмеча и Александър Павлович, като тях в момента ги виждам малко по-напред. Анджело трябва да продължи да подобрява формата си. През март има ново номиниране на състава. Вратата не е затворена“, допълни треньорът.

Той трябваше да се откаже от Надийм Амири от Майнц, който дойде в лагера контузен – мускулен проблем в аддуктора. За мястото му беше повикан Асан Уедраого, който утре ще се присъедини към тима.

Германия е начело в групата с 9 точки, пред Словакия, която също има толкова, но е с по-слаба голова разлика. Северна Ирландия има 6, а Люксембург е без актив. Първият във всяка една от групите в Зона Европа се класира директно за Световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада, а заелият 2-ото място отбор ще играе допълнителни плейофи.