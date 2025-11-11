Честваме паметта на светите мъченици Мина, Виктор и Викентий. Тези мъченици, родени и живели на различни места, са обединени от саможертвата си за Христовата вяра.

Свети Мина е роден в Египет в средата на трети век. Още като юноша станал християнин. Когато навършил пълнолетие, бил взет в римската войска и служил в конницата в град Котией в Мала Азия (днес Кютахия в Турция). Мина се отличавал с мъдрост и храброст, и бил високо ценен във войската. За жалост три века след идването на Христос старият свят все още не искал да приеме спасителната вест за Възкресението.

Император Диоклетиан започнал голямо гонение срещу Христовите последователи, продължило от 303 до 311 г. На войската било наредено да залавя и принуждава християните да се връщат към езическата вяра. Тогава Мина не издържал, оставил доспехите си и избягал в съседната планина. Там той заживял като отшелник в пост и молитва. Но като узнал, че гонението се засилва и много невинни християни пострадали, той слязъл в града в деня на езически празник и открито изповядал Христос като единствен и истински Бог. Веднага бил заловен и след края на езическия празник бил осъден за държавна измяна. Претърпял множество изтезания и бил обезглавен на 11 ноември 309 г.

Свети Виктор бил деен християнски проповедник в Италия през първата половина на втори век, по времето на император Антонин. Успял да разпространи християнството в много градове. Но ревностни езичници го заловили, измъчвали го, дори му извадили очите и го обесили с главата надолу. Така той предал святата си душа на Бога в около 160 г.

Свети Викентий е роден в Уеска, Североизточна Испания. Бил високообразован проповедник на Христовата вяра и дякон на епископа на Сарагоса. Имал голям успех и привлякъл хиляди хора в Църквата. Но при гонението на Диоклетиан бил заловен, измъчван и убит през 311 г.