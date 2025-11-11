Изложба на турския художник Онур Каймак ще бъде представена в София

Изложбата „Оообекти“ на съвременния турски художник Онур Каймак ще бъде представена в столичната галерия „Куб“ в Регионален център за съвременни изкуства (РЦСИ) „Топлоцентрала“ от 11 ноември до 2 декември, съобщават организаторите.

От екипа казват, че Каймак работи в духа на обектно-ориентираната онтология (Object-Oriented Ontology), която разглежда предметите като самостоятелни „същества“ със собствено битие. „В неговите композиции материята говори чрез текстури, фрагменти и сенки, които пораждат усещане за меланхолия и осъзнаване. Произведенията му канят публиката да забави погледа си и да открие поезията в ежедневното, красотата в незначителното, присъствието в изчезващото“, посочват те.

„Обектите в „Оообекти“ не очакват да бъдат активирани чрез човешка употреба или значение – те настояват за своята собствена интериорност, за свой собствен ритъм на съществуване“, разказва Станимир Стоянов, куратор на изложбата.

В творбите на автора се откриват теми като напрежението между форма и функция, присъствието и изчезването, красотата в незначителното. Изложбата вписва работата на Каймак в съвременния дебат за екологичната чувствителност и внимателното съзерцание на материалния свят.

По традиция галерия „Куб“ обявява и отворена покана за копродуциране на изложба за 2026 г., която ще даде възможност на спечелилия проект да бъде реализиран в галерията през следващата година. Паралелно с това РЦСИ „Топлоцентрала“ и галерия „Куб“ кани млади учени, студенти и преподаватели да се включат в пилотната програма „Медиация на съвременно изкуство: образование, свързаност, преживяване“, която цели да изследва как съвременното изкуство може да обединява хора и идеи чрез образование и творчество, отбелязват от екипа.

