Нивото на язовирите, които захранват Истанбул, е спаднало под 22 процента през ноември

По данни на Истанбулската служба по водоснабдяване и канализация (İSKİ) към 9 ноември нивото на водата в язовирите, които захранват турския мегаполис Истанбул, е спаднало до 21,87 процента, съобщава електронното издание „Дейли сабах“.

След сухата пролет и екстремните летни жеги, които предизвикаха сериозен спад в нивото на язовирите край Истанбул и други градове в Турция, количеството вода в резервоарите край града продължава да намалява и през есента, въпреки проливните дъждове, които обхванаха града в края на октомври, предизвиквайки наводнения и прекъсвания на транспортни връзки.

По данни на İSKİ в момента нивото на четири от десетте основни язовира, които захранват Истанбул, е спаднало под 20 процента – това са язовирите „Казандере“, запълнен на 2,61 процента, „Папучдере“, запълнен на 4,77 процента, „Алибейкьой“, запълнен на 11,92 процента, и язовирът „Йомерли“, запълнен на 17,58 процента. Най-пълен е язовирът „Елмалъ“, чието ниво към момента е 51,46 процента, сочат още данните на Службата.

В коментар по темата професор Хюсеин Торос от Техническия университет в Истанбул отбелязва, че обилните дъждове в края на октомври са имали „известен положителен ефект“, но въпреки това нивото на водата в язовирите край Истанбул остава критично ниско. „Въпреки че нивата в резервоарите през 2025 г. показват известно подобрение спрямо критично ниските 16 процента, които бяха отчетени през ноември 2023 г., ситуацията остава нестабилна“, допълва още Торос, като посочва, че при настоящото потребление мегаполисът може да бъде захранен за не повече от два месеца.