Проливни дъждове и гръмотевични бури обхванаха Западна Турция тази нощ, наводнявайки улици и усложнявайки придвижването

Проливни дъждове и гръмотевични бури обхванаха Западна Турция тази нощ, наводнявайки улици и мазета и предизвиквайки усложнения в придвижването, съобщават турските медии.

В Истанбул обилни валежи, които започнаха вчера, са предизвикали сериозни наводнения в кварталите Есенюрт, Бейликдюзю и Авджълар в европейската част на града, отбелязва „Тюркийе тудей“. На няколко отделни места се съобщава за прелели канализационни шахти, които са предизвикали по-сериозни наводнения и са забавили автомобилния трафик. За множество наводнени улици се съобщава и в кварталите в азиатската част на Истанбул, като в квартал Малтепе няколко от улиците са били напълно блокирани както за автомобили, така и за пешеходци. Съобщава се и за множество наводнени мазета и магазини на приземни етажи.

Сериозни наводнения е имало и в градчето Бергама в окръг Измир, където обилните валежи са започнали тази нощ, предава Анадолската агенция. Местните власти съобщават за множество наводнени домове и офиси, както и за отнесени и заклещени от водната стихия автомобили. Екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) са изпратени на място, за да окажат помощ на местните жители.

В градовете Едремит и Бурханийе в западния окръг Балъкесир също се съобщава за наводнени улици и офиси, съобщава ТРТ Хабер. Силни дъждове са обхванали и град Съндъргъ, който снощи бе засегнат от земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер, при което пострадаха над 20 души и бяха разрушени четири сгради.

Силна гръмотевична буря е обхванала и град Бурса снощи, съобщава „Йени шафак“, като отбелязва, че куполът на близо 600-годишната джамия „Емирсултан“ е бил ударен от гръмотевица. Падането на гръмотевицата е довело до прекъсване на електричеството в храма и е предизвикало паника сред вярващите, които са се намирали вътре. Няма данни за пострадали хора при инцидента.