С концерт на Костадин Георгиев – Калки и група „Медикус“ в Монтана ще бъде отбелязан Денят на народните будители - 1 ноември, съобщиха от Община Монтана.

Концертът ще започне в 18:00 ч. на 31 октомври в залата на Народно читалище „Разум 1883“ в Монтана. Концертът носи името на новия албум на Коцето-Калки „Лично за тебе“. В него ще прозвучат и хитове като „Векът на Любовта“, „Кошница с мечти“ и Freedom & Love. Наред с тях ще бъдат изпълнени и песни, които всички биха запели, като „Хубава си, моя горо“.

Заедно с Калки и „Медикус“ на сцената ще излязат пианистката и поп певица Мартина Табакова и музикантът и композитор Момчил Колев.

Концертът ще бъде безплатен за публиката, посочиха от Общината.

Миналата година Денят на народните будители в Монтана бе отбелязан с факелно шествие.