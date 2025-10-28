Байерн Мюнхен вижда Фисник Аслани като заместник на Кейн

Байерн Мюнхен се интересува от нападателя на Хофенхайм Фисник Аслани, според журналиста Флориан Плетенберг. Баварците вижда 23-годишния национал на Косово като заместник на Хари Кейн, започвайки от сезон 2026/27. Ръководството на Байерн е включило Аслани в своя трансферен списък.

Този сезон косовският играч има девет участия във всички състезания, отбелязвайки шест гола и давайки две асистенции. Договорът му с Хофенхайм е до края на юни 2029 г. Transfermarkt оценява стойността му на 18 милиона евро.