Локомотив София победи Черно море като гост в мач с два отменени гола, защитникът Райън Бидунга донесе успеха на столичани

Първенство на България по футбол, среща от 16-ия кръг на efbet Лигата: Черно море – Локомотив София 0:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Райън Бидунга (19-ата мин.); Стадион „Тича“; Зрители - 2000; Съдия – Георги Гинчев; Жълти картони: Божидар Кацаров, Райън Бидунга, Ангел Лясков, Реян Даскалов (Локомотив София); Състави: Черно море: Кристиан Томов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Даниел Мартин, Васил Панайотов (74-ата мин. Георги Лазаров),

Асен Чандъров, Николай Златев (59-ата мин. Андреяс Калкан), Жоао Педро (64-ата мин. Мартин Милушев), Селсо Сидни, Густаво Франса (59-ата мин. Фелипе Кардозо); Локомотив София: Мартин Величков, Ангел Лясков, Божидар Кацаров, Красимир Станоев (75-ата мин. Октавио), Садио Дембеле,

Реян Даскалов, Патрик-Габриел Галчев (45+1 мин. Джунейт Али), Луан Аугусто (46-ата мин. Ерол Дост), Райън Бидунга,

Спас Делев (61-ва мин. Георги Минчев), Кауе Карусо (61-ва мин. Диего Рапосо);

Черно море претърпя домакинска загуба с 0:1 от Локомотив София и пропусна възможност при успех да се изкачи на второто място във временното класиране. Единственото попадение в мача вкара Райън Бидунга през първата част, като през първото полувреме беше отменен по един гол и на двата отбора. Черно море остава в актива си с 27 точки, колкото има пред тях Локомотив (Пловдив). ЦСКА 1948 удобно за „моряците“ също загуби днес, като остава 2-и с 30, а столичните железничари се преместиха в средата на таблицата и имат вече 19 точки.

Двата отбора изиграха много интересно първо полувреме с по един отменен гол и за двата тима. Първото положение в мача бе за Черно море още във втората минута, когато Селсо Сидни отбеляза гол, но той бе отменен заради засада на друг футболист на домакините. Минута по-късно Спас Делев стреля опасно, но вратарят Кристиан Томов успя да избие топката. В 5-ата минута отново Кристиан Томов показа класа и спаси опасен удар на Ангел Лясков. В 13-ата минута Реян Даскалов вкара гол за Локомотив с глава, но по-късно след консултация с ВАР и това попадение бе отменено зарада игра преди това с ръка на Райън Бидунга. В 19-ата минута столичните „железничари“ откриха резултата. Райън Бидунга получи топката отляво, навлезе в наказателното поле, преодоля Росен Стефанов и с топовен изстрел от малък ъгъл вкара гол за Локомотив.

В 48-ата минута Асен Чандъров стреля от дистанция, но топката премина над вратата на гостите. В 55-ата минута гостите можеха да вкарат нов гол, но вратарят Кристиан Томов успя да спаси опасен удар на Кауе Карусо. В 60-ата минута Спас Делев бе изведен в отлична позиция и стреля от границата на наказателното поле, но топката премина над вратата на Черно море. В 71-ата минута Асен Дончев стреля от около 20 метра, но топката премина встрани от вратата на гостите. В 76-ата минута Кристиан Томов предотврати сигурен гол, след като спаси фронтален удар от 5-6 метра на Реян Даскалов. В 79-ата минута стражът Кристиан Томов спаси удар на Джунейт Али от малък ъгъл отдясно. В 82-ата минута Андреяс Калкан овладя топката в наказателното поле и стреля, но вратарят Мартин Величков улови. В 90+1 минута Мартин Милушев проби отдясно и стреля по диагонал, но вратарят на гостите Мартин Величков боксира топката. В 90+6 минута Андреяс Калкан стреля опасно с глава, но неточно.