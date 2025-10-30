Байерн Мюнхен преодоля Кьолн в турнира за Купата на Германия, удължавайки победната си серия на 14 мача от началото на сезона

Байерн Мюнхен се класира за третия кръг (осминафинали) в турнира за Купата на Германия по футбол, след като победи Кьолн с 4:1 като гост след два гола на Хари Кейн, удължавайки перфектния си старт на сезона до 14 успеха от 14 мача във всички турнири.

Победната серия на Байерн от началото на сезона е рекорд за клуб от петте големи европейски лиги, като предишният най-добър резултат беше поставен от Милан с 13 успеха през кампанията 1992/93.

"През първото полувреме Кьолн вярваше и се бореше. Те спечелиха някои ключови единоборства и се справяха добре при изпълнението на статични положения. През второто полувреме бяхме по-силни", коментира старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани, цитиран от агенция Reuters.

Домакините от Кьолн поведоха в 31-ата минута с гол на Рагнар Ахе, но на Байерн му бяха необходими само пет минути, за да изравни чрез Луис Диас, който отбеляза за 1:1 в 36-ата минута, въпреки че колумбиецът изглеждаше в засада, но в мачовете за Купата на Германия не се използва системата за видеоарбитаж-ВАР.

Водещият голмайстор на баварския гранд Хари Кейн отбеляза сензационнно попадение за 2:1 в 38-ата минута. Капитанът на националния отбор на Англия получи топката с гръб към вратата, обърна се и стреля с левия крак, пращайки я в горния ъгъл на вратата на Кьолн. Кейн вкара отново в 64-ата минута с глава след корнер, правейки резултата 3:1. Това беше 22-рият му гол в 14 мача на Байерн през този сезон.

Майкъл Олисе се възползва от асистенция на Диас в 72-ата минута, за да оформи комфортната победа на гостите при 4:1.

Напред в турнира за Купата на Германия се класираха още Фрайбург, Унион Берлин и Дармщад. Българският национал Фабиан Нюрнбергер пропусна домакинската победа на втородивизионния Дармщад над Шалке 04 с 4:0, тъй като се възстановява от операция на лявото коляно. Фрайбург се наложи с 3:1 като гост над Фортуна Дюселдорф, в чийто треньорски щаб е българинът Илия Груев.