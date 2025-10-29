Късни голове донесоха победата на Байер Леверкузен срещу десетима от Падерборн в турнира за Купата на Германия

С три гола след 105-ата минута Байер Леверкузен спечели с 4:2 след продължение гостуването си на втородивизионния Падерборн и се класира за осминафиналите в турнира за Купата на Германия.

"Аспирините" бяха на ръба да претърпят пълен крах, тъй като допуснаха обрат в самия край на редовното време и началото на продължението срещу съперник, който игра от 58-мата минута с човек по-малко. В крайна сметка обаче силите на домакините в намален състав не стигнаха и това позволи на Байер да вземе победата.

Мачът започна да се разплита час след началото му, когато Феликс Гьотце от Падерборн получи директен червен картон, а минута след това Алехандро Грималдо даде аванс на гостите от Леверкузен.

В последните минута на редовното време домакините обаче натиснаха и след изпълнение на корнер Щефано Марино изравни в 89-ата минута.

35-годишният Свен Михел даде преднина на Падерборн в 96-ата минута след колективна грешка на цялата отбрана на Байер, но в последните секунди от първото продължение Джарел Куанса изравни за 2:2.

Така се стигна до 122-рата минута, в която Ибрахим Маза реализира трети гол за гостите, а минута по-късно Алейш Гарсия оформи крайното 4:2 в полза на "аспирините".

Далеч от такива проблеми бе тимът на Щутгарт, който надигра с 2:0 домакина Майнц в един от малкото мачове от втория кръг, противопоставящ два отбора от елита на Германия.

Лука Хакес откри в осмата минута за "швабите", а капитанът Атакан Каразор сложи точка на спора в 73-тата минута.

В другите два мача от ранната част на програмата Магдебург спечели с 3:0 визитата си на Илертисен, а Кайзерслаутерн се наложи с 1:0 на терена на Гройтер Фюрт.