Директорът на Байерн Кристоф Фройнд похвали Кьолн за отношението на клуба към контузения Тимо Хуберс

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Мюнхен,  
28.10.2025 19:50
 (БТА)

Спортният директор на Байерн Мюнхен Кристоф Фройнд похвали бъдещия съперник в турнира за Купата на Германия по футбол Кьолн за начина, по който отборът се справя със ситуацията с контузения си защитник Тимо Хуберс, съобщава агенция ДПА.

Хуберс получи тежка контузия на коляното по време на мача от Бундеслигата в събота срещу Борусия Дортмунд, претърпя операция в понеделник и ще отсъства от играта много месеци. Договорът му изтича след края на сезона, но се твърди, че ръководството на Кьолн обмисля предсрочно подновяване като знак на подкрепа към ключовия футболист, който е в клуба от 2021 година.

Това предизвика похвали от страна на Фройнд, който коментира преди мача в сряда: "Мисля, че е много важно клубът да застане зад играчите в такива трудни ситуации и те да осъзнаят, че животът е нещо повече от следващия мач. Тимо е много важен футболист, дългогодишен играч на Кьолн. Той е постигнал много и винаги дава пример. Много е хубаво да го видя да получава тази подкрепа."

Старши треньорът на Кьолн Лукас Кваснюк каза, че Тимо Хуберс е изправен пред "дълъг и труден път" на възстановяване, но е получил и много подкрепа от различни страни.

"Вярвам, че подкрепата от различни области ще му помогне", заяви Кваснюк.

