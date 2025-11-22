Шампионът на България Монтана 2003 привлече финландска баскетболистка

Женският баскетболен отбор на Монтана 2003 има ново финландско попълнение, съобщиха официално от лагера на шампиона на България.

„Линда-Лотта Лехторанта подписа с нашия състав и ще бъде част от клуба за оставащата част до края на сезона, заменяйки на гардовата линия Джаника Грифит-Уолъс“, информираха от тима от Монтана в социалната платформа Фейсбук.

Голяма част от кариерата й минава в родния Котка Пели-Кархут, където играе последните 2 сезона. През изминалата състезателна година за 37 мача баскетболистката записва средно по 9.4 точки, 3.8 борби и 7.4 асистенции.

През годините Лехторанта е била част от съставите на Келтерн (Германия), Сокол Храдец (Чехия), Фрайбург (Германия) и Елицур Рамла (Израел).

Успех и късмет, Линда“, добавиха от Монтана 2003.