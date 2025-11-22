Локомотив (София) си тръгна с победа от гостуването на Черно море (Варна) в 16-ия кръг на футболното първенство

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига: Арда Кърджали - ЦСКА 1948 - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Андре Хофман 31 автогол, 2:0 Бирсент Карагарен 43, 3:0 Антонио Вутов 90+5 Черно море - Локомотив София - 0:1 (0:1) Голмайстор: Райън Бидунга 19 по-късно днес: ЦСКА - Ботев Пловдив в неделя: Добруджа - Локомотив Пловдив Септември София - Лудогорец Монтана - Левски в понеделник: Ботев Враца - Славия от петък: Берое Стара Загора - Спартак Варна - 0:0 червен картон: Хуан Пабло Саломони (Берое, 44-ата минута) временно класиране: 1. Левски 15 11 2 2 28:8 35 точки 2. ЦСКА 1948 16 9 3 4 25:18 30 3. Локомотив (Пловдив) 15 7 6 2 18:17 27 4. Черно море 16 7 6 3 20:11 27 5. Лудогорец 14 6 6 2 24:12 24 6. ЦСКА (София) 15 5 7 3 19:12 22 7. Ботев (Враца) 15 5 6 4 13:13 21 8. Локомотив София 16 4 7 5 16:15 19 9. Арда (Кърджали) 16 5 4 7 18:19 19 10. Славия 15 4 6 5 16:19 18 10. Спартак (Варна) 16 3 8 5 17:21 17 11. Ботев (Пловдив) 15 5 2 8 20:23 17 13. Берое (Стара Загора) 15 3 6 6 14:24 15 14. Септември (София) 15 4 2 9 18:28 14 15. Монтана 15 3 4 8 12:26 13 16. Добруджа 1919 (Добрич) 15 3 1 11 11:23 10