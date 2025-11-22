Подробно търсене

Локомотив (София) си тръгна с победа от гостуването на Черно море (Варна) в 16-ия кръг на футболното първенство

Атанас Василев
БТА, Варна (22 ноември 2025) На стадион „Тича" във Варна се играе срещата от 16-ия кръг на efbet Лигата между отборите на Черно море и Локомотив София.Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ЛФ)
София,  
22.11.2025 16:36
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на efbet Лига:

Арда Кърджали - ЦСКА 1948       - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Андре Хофман 31 автогол, 2:0 Бирсент Карагарен 43,
3:0 Антонио Вутов 90+5

Черно море - Локомотив София    - 0:1 (0:1)
Голмайстор: Райън Бидунга 19

по-късно днес:
ЦСКА - Ботев Пловдив

в неделя:
Добруджа - Локомотив Пловдив
Септември София - Лудогорец
Монтана - Левски

в понеделник:
Ботев Враца - Славия

от петък:
Берое Стара Загора - Спартак Варна - 0:0
червен картон: Хуан Пабло Саломони (Берое, 44-ата минута)

временно класиране:
1. Левски                  15 11 2 2  28:8   35 точки
2. ЦСКА 1948               16  9 3 4  25:18  30 
3. Локомотив (Пловдив)     15  7 6 2  18:17  27
4. Черно море              16  7 6 3  20:11  27
5. Лудогорец               14  6 6 2  24:12  24 
6. ЦСКА (София)            15  5 7 3  19:12  22
7. Ботев (Враца)           15  5 6 4  13:13  21 
8. Локомотив София         16  4 7 5  16:15  19
9. Арда (Кърджали)         16  5 4 7  18:19  19
10. Славия                 15  4 6 5  16:19  18 
10. Спартак (Варна)        16  3 8 5  17:21  17
11. Ботев (Пловдив)        15  5 2 8  20:23  17 
13. Берое (Стара Загора)   15  3 6 6  14:24  15
14. Септември (София)      15  4 2 9  18:28  14 
15. Монтана                15  3 4 8  12:26  13 
16. Добруджа 1919 (Добрич) 15  3 1 11 11:23  10

/АВ/

