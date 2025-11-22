Янтра (Габрово) победи като гост в Петрич и се доближи до 2-ото място във Втора лига, нов успех на лидера Дунав (Русе)

Отборът на Янтра (Габрово) се наложи с 2:0 при гостуването си на Беласица (Петрич) в 17-ия кръг на Втора лига и събра 32 точки. Само на три пред тях е Фратрия (Варна), който вчера при откриването на кръга завърши при 0:0 с Пирин в Благоевград.

Дунав (Русе) затвърди ролята си на фаворит, след като записа 14-а победа в 16 мача. Русенци днес се наложиха с 2:0 над Миньор (Перник) на свой терен и имат 44 точки, с 9 пред 2-ия Фратрия. Радослав Апостолов- Щайгата откри резултата от дузпа в средата на първата част, а три минути преди края на мача с второ попадение футболистите на Георги Чиликов узакониха надмощието си.

Първенство на България, мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига: Дунав (Русе) - Миньор (Перник) 2:0 (1:0) Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово) 0:2 (0:1) толмайстор: Денислав Ангелов 12, 74 Черноморец (Бургас) - Севлиево 1:0 (1:0)

голмайстор: Георги Стайков 39



Хебър (Пазарджик) - Спортист (Своге) 0:3 (0:1) в неделя: ЦСКА II (София) - Локомотив (Горна Оряховица) Етър (Велико Търново) - Марек (Дупница) в понеделник: Спартак (Плевен) - Лудогорец II (Разград) от петък: Пирин (Благоевград) - Фратрия – 0:0 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 16 14 2 0 34:4 44 точки 2. Фратрия (Бенковски) 16 11 2 3 30:11 35 3. Янтра (Габрово) 16 9 5 2 19:11 32 4. Вихрен (Сандански) 16 8 3 5 26:20 27 5. ЦСКА II (София) 15 7 3 5 26:16 24 6. Локомотив (Горна Оряховица) 15 6 5 4 18:14 23 7. Пирин (Благоевград) 16 6 4 6 23:21 22 8. Черноморец (Бургас) 16 5 7 4 20:18 22 9. Миньор (Перник) 16 5 5 6 18:20 20 10. Хебър (Пазарджик) 15 5 4 6 20:24 19 11. Марек 1915 (Дупница) 15 4 5 6 12:17 17 12. Лудогорец II (Разград) 13 5 1 7 16:21 16 14. Спортист (Своге) 16 3 5 8 12:24 14 13. Етър (Велико Търново) 14 2 7 5 13:19 13 15. Беласица (Петрич) 16 2 4 10 5:26 10 16. Севлиево 16 2 4 10 10:25 10 17. Спартак (Плевен) 15 2 4 9 11:22 10