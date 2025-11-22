Подробно търсене

Янтра (Габрово) победи като гост в Петрич и се доближи до 2-ото място във Втора лига, нов успех на лидера Дунав (Русе)

Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (БТ)
София,  
22.11.2025 16:32
 (БТА)

Отборът на Янтра (Габрово) се наложи с 2:0 при гостуването си на Беласица (Петрич) в 17-ия кръг на Втора лига и събра 32 точки. Само на три пред тях е Фратрия (Варна), който вчера при откриването на кръга завърши при 0:0 с Пирин в Благоевград.

Дунав (Русе) затвърди ролята си на фаворит, след като записа 14-а победа в 16 мача. Русенци днес се наложиха с 2:0 над Миньор (Перник) на свой терен и имат 44 точки, с 9 пред 2-ия Фратрия. Радослав Апостолов- Щайгата откри резултата от дузпа в средата на първата част, а три минути преди края на мача с второ попадение футболистите на Георги Чиликов узакониха надмощието си.

Първенство на България, мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига:
Дунав (Русе) - Миньор (Перник)              2:0 (1:0)

Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово)         0:2 (0:1)
толмайстор: Денислав Ангелов 12, 74
           
Черноморец (Бургас) - Севлиево              1:0 (1:0)
голмайстор: Георги Стайков 39

Хебър (Пазарджик) - Спортист (Своге)        0:3 (0:1)

в неделя:
ЦСКА II (София) - Локомотив (Горна Оряховица)              
Етър (Велико Търново) - Марек (Дупница)  

в понеделник:
Спартак (Плевен) - Лудогорец II (Разград)  

от петък:
Пирин (Благоевград) - Фратрия – 0:0

   временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                16 14 2 0   34:4   44 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         16 11 2 3   30:11  35
 3. Янтра (Габрово)             16  9 5 2   19:11  32
 4. Вихрен (Сандански)          16  8 3 5   26:20  27 
 5. ЦСКА II (София)             15  7 3 5   26:16  24 
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 15  6 5 4   18:14  23 
 7. Пирин (Благоевград)         16  6 4 6   23:21  22
 8. Черноморец (Бургас)         16  5 7 4   20:18  22
 9. Миньор (Перник)             16  5 5 6   18:20  20
10. Хебър (Пазарджик)           15  5 4 6   20:24  19
11. Марек 1915 (Дупница)        15  4 5 6   12:17  17
12. Лудогорец II (Разград)      13  5 1 7   16:21  16
14. Спортист (Своге)            16  3 5 8   12:24  14
13. Етър (Велико Търново)       14  2 7 5   13:19  13 
15. Беласица (Петрич)           16  2 4 10   5:26  10
16. Севлиево                    16  2 4 10  10:25  10 
17. Спартак (Плевен)            15  2 4 9   11:22  10

/АВ/

Към 16:48 на 22.11.2025

