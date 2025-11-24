Подробно търсене

Христо Бонински
Спартак (Плевен) се наложи над втория тим на Лудогорец в мач от Втора лига и се измъкна от последното място
Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов (ЛФ)
Плевен,  
24.11.2025 16:31
 (БТА)

Отборът на Спартак (Плевен) надигра втория тим на Лудогорец с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Втора футболна лига. Така плевенчани успяха да се измъкнат от последното 17-о място, като с актива от три точки вече изпревариха тимовете на Беласица и Севлиево. И двете попадения паднаха преди почивката, като опитният Васил Шопов даде аванс на домакините, а дест минути по-късно Мартин Трифонов удвои преднината на Спартак. 

В следващия кръг Спартак ще гостува на втория тим на ЦСКА, а "орлите" посрещат у дома Етър, който в последния кръг записа убедителен успех срещу Марек. 

Първенство на България, мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига:

Спартак (Плевен) - Лудогорец II (Разград)   2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Васил Шопов 19, 2:0 Мартин Трифонов 29

от неделя:
ЦСКА II (София) - Локомотив (Горна Оряховица)  1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марк-Емилио Папазов 40, 1:1 Мартин Куитинен 90+1
Червени картони: Юлиан Илиев (ЦСКА II) - 52, Ебенезер Симонс (Локомотив (ГО) - 64

Етър (Велико Търново) - Марек (Дупница)       4:1 (1:0)    
голмайстори: 1:0 Стивън Стоянчов 36-дузпа, 1:1 Симеон Вешев 51, 
2:1 Стивън Стоянчов 64, 3:1 Християн Цветков 83, 4:1 Виктор Василев 89

от събота:
Дунав (Русе) - Миньор (Перник)              2:0 (1:0)

Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово)         0:2 (0:1)
голмайстор: Денислав Ангелов 12, 74
           
Черноморец (Бургас) - Севлиево              1:0 (1:0)
голмайстор: Георги Стайков 39

Хебър (Пазарджик) - Спортист (Своге)        0:3 (0:1)

от петък:
Пирин (Благоевград) - Фратрия – 0:0

   временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                16 14 2 0   34:4   44 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         16 11 2 3   30:11  35
 3. Янтра (Габрово)             16  9 5 2   19:11  32
 4. Вихрен (Сандански)          16  8 3 5   26:20  27 
 5. ЦСКА II (София)             16  7 4 5   27:17  25 
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 16  6 6 4   19:15  24 
 7. Пирин (Благоевград)         16  6 4 6   23:21  22
 8. Черноморец (Бургас)         16  5 7 4   20:18  22
 9. Миньор (Перник)             16  5 5 6   18:20  20
10. Хебър (Пазарджик)           15  5 4 6   20:24  19
11. Марек 1915 (Дупница)        16  4 5 7   13:21  17
12. Етър (Велико Търново)       15  3 7 5   17:20  16
13. Лудогорец II (Разград)      14  5 1 8   16:23  16
14. Спортист (Своге)            16  3 5 8   12:24  14
15. Спартак (Плевен)            16  3 4 9   13:22  13 
16. Беласица (Петрич)           16  2 4 10   5:26  10
17. Севлиево                    16  2 4 10  10:25  10

