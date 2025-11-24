Спартак (Плевен) се наложи над втория тим на Лудогорец в мач от Втора лига и се измъкна от последното място

Отборът на Спартак (Плевен) надигра втория тим на Лудогорец с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Втора футболна лига. Така плевенчани успяха да се измъкнат от последното 17-о място, като с актива от три точки вече изпревариха тимовете на Беласица и Севлиево. И двете попадения паднаха преди почивката, като опитният Васил Шопов даде аванс на домакините, а дест минути по-късно Мартин Трифонов удвои преднината на Спартак.

В следващия кръг Спартак ще гостува на втория тим на ЦСКА, а "орлите" посрещат у дома Етър, който в последния кръг записа убедителен успех срещу Марек.

Първенство на България, мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига:

Спартак (Плевен) - Лудогорец II (Разград) 2:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Васил Шопов 19, 2:0 Мартин Трифонов 29 от неделя: ЦСКА II (София) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Марк-Емилио Папазов 40, 1:1 Мартин Куитинен 90+1 Червени картони: Юлиан Илиев (ЦСКА II) - 52, Ебенезер Симонс (Локомотив (ГО) - 64 Етър (Велико Търново) - Марек (Дупница) 4:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Стивън Стоянчов 36-дузпа, 1:1 Симеон Вешев 51, 2:1 Стивън Стоянчов 64, 3:1 Християн Цветков 83, 4:1 Виктор Василев 89 от събота: Дунав (Русе) - Миньор (Перник) 2:0 (1:0) Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово) 0:2 (0:1) голмайстор: Денислав Ангелов 12, 74 Черноморец (Бургас) - Севлиево 1:0 (1:0) голмайстор: Георги Стайков 39 Хебър (Пазарджик) - Спортист (Своге) 0:3 (0:1) от петък: Пирин (Благоевград) - Фратрия – 0:0 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 16 14 2 0 34:4 44 точки 2. Фратрия (Бенковски) 16 11 2 3 30:11 35 3. Янтра (Габрово) 16 9 5 2 19:11 32 4. Вихрен (Сандански) 16 8 3 5 26:20 27 5. ЦСКА II (София) 16 7 4 5 27:17 25 6. Локомотив (Горна Оряховица) 16 6 6 4 19:15 24 7. Пирин (Благоевград) 16 6 4 6 23:21 22 8. Черноморец (Бургас) 16 5 7 4 20:18 22 9. Миньор (Перник) 16 5 5 6 18:20 20 10. Хебър (Пазарджик) 15 5 4 6 20:24 19 11. Марек 1915 (Дупница) 16 4 5 7 13:21 17 12. Етър (Велико Търново) 15 3 7 5 17:20 16 13. Лудогорец II (Разград) 14 5 1 8 16:23 16 14. Спортист (Своге) 16 3 5 8 12:24 14 15. Спартак (Плевен) 16 3 4 9 13:22 13 16. Беласица (Петрич) 16 2 4 10 5:26 10 17. Севлиево 16 2 4 10 10:25 10