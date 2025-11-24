УАМ: На търг за арабски коне в ОАЕ бяха реализирани продажби за 1,76 млн. долара

Търг за арабски коне в емирство Аджман, организиран от Асоциацията на развъдчиците на арабски коне (EAHS) в Обединените арабки емирства (ОАЕ), постигна забележителен успех, след като всички коне, изложени за продажба, намериха своите нови собственици, генерирайки общи продажби от 6 468 000 дирхама (1,76 милиона щатски долара), предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива, както и от други части на света, като много от участниците наддаваха онлайн чрез мобилното приложение на EAHS.

Общо 74 собственици направиха оферти по време на търга, като 51 от тях приключиха сделките успешно.

За да се улесни процесът на покупка, Асоциацията на развъдчиците на арабски коне в ОАЕ улесни незабавното доставяне на паспортите на конете на купувачите след приключване на всяка продажба, в допълнение към финализирането на прехвърлянето на собствеността.

