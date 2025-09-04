УАМ: Престолонаследникът на емирство Ум ал Куейн, едно от седемте емирства на ОАЕ, посети Международното изложение за лов и конен спорт

Шейх Рашид бин Сауд бин Рашид Ал Муала, престолонаследник на емирство Ум ал Куейн, едно от седемте емирства, образуващи ОАЕ, посети Международното изложение за лов и конен спорт в Абу Даби, което се провежда в Националния изложбен център на Абу Даби, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

Шейх Рашид разгледа няколко от павилионите на изложението и направи преглед на най-новите експонати, представени в неговото 22-ро издание, което е най-голямото в историята му. Това показва статута му на една от най-известните прояви за наследство и култура в региона и в света.

По време на обиколката си на изложението, което ще продължи до 7 септември, шейх Рашид посети и най-забележителните местни и международни участници, специализирани в лова и развъждането на коне. Te представят най-новите разработки и съвременни технологии, използвани в този сектор.

Той се срещна с редица участници и се информира за най-важните национални инициативи, проекти и културни и исторически събития, съпътстващи изложението.

Престолонаследникът похвали непрекъснатото развитие на Международното изложение за лов и конен спорт в Абу Даби, както по отношение на мащаба и разнообразието на участието, така и по отношение на нивото на посещаемост.

