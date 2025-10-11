ФИФА ще иска забрана за провеждане на мачове от вътрешните първенства в чужбина

Международната федерация по футбол (ФИФА) ще се стреми да забрани провеждането на мачове от вътрешните първенства в чужбина, съобщава вестник "Гардиън".

Според изданието, преместването на мача от 17-ия кръг на Ла Лига между Виляреал и Барселона на стадион „Хард Рок“ в Маями, Флорида (САЩ), и мача от 24-ия кръг на Серия А между Милан и Комо в Австралия е раздразнило ръководството на ФИФА.

ФИФА сега работи за затягане на правилата си, като се стреми да забрани напълно мачовете от вътрешните първенства в други страни. Длъжностните лица ще се опитат да представят ново регулаторно законодателство в началото на следващата година, пише изданието.