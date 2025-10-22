Ла Лига отмени провеждането на мача между Барселона и Виляреал в Маями

Двубоят между Барселона и Виляреал от футболното първенство на Испания няма да се проведе в Маями, съобщиха от Ла Лига.

"Ла Лига обявява, че след дискусии с организатора на официалния мач в Маями е взето решение за отмяна на срещата поради несигурността, възникнала в Испания през последните няколко седмици. Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и безпрецедентна възможност за международното разширяване на испанския футбол, не може да бъде реализиран", се казва в изявление на централата.

"Домакинството на официален мач извън страната би било решителна стъпка към глобалното развитие на турнира, засилване на международното присъствие на клубовете, позициониране на играчите и повишаване на популярността на испанския футбол на стратегически пазар като САЩ. Проектът е спазил напълно всички федерални разпоредби и не е компрометирал целостта на състезанието, както беше потвърдено от компетентните институции, отговорни за осигуряване на съответствие, които са възразили срещу него по други причини", добавят от Ла Лига.

Мачът трябваше да бъде първият в историята на испанското футболно първенство, който ще се проведе извън страната на 20 декември на стадион "Хард Рок". След обявяването на решението, играчи от испански клубове протестираха, като не изпълняваха начални удари от центъра на терена по време на срещите от шампионата през изминалия уикенд.

По-рано Кралската испанска футболна федерация подаде официална молба до УЕФА за провеждане на двубоя между Барселона и Виляреал в Маями. УЕФА одобри това, но подчерта, че "мачовете от лигата трябва да се играят на родна земя, в противен случай това ще лиши верните фенове от възможността да посещават срещите и би могло да наруши феърплея, съобщава ТАСС.