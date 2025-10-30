Райна Дрангова получи отличието Будител на 2025 г. на отбелязването на Деня на народните будители в Българския културно-информационен център в Скопие

Райна Дрангова получи отличието Будител за 2025 г. в рамките на инициативата на посолството на България в Република Северна Македония и Българския културно информационен център в Скопие. Отличието бе връчено днес на отбелязването на Деня на народните будители, което се проведе в Българския културно-информационен център в Скопие.

„Животът и житейската съдба на Райна Дрангова е толкова тясно преплетен с житейските съдби на гражданите в двете страни, че само изучавайки нейния живот, животът на нейните предци, на нейния баща Кирил Дрангов и нейният дядо Борис Дрангов е достатъчно, за да разбереш трагичността на нашата история във времето от избухването на Илинденското въстание до Втората световна война. И стоичестоко търпение, с което г-жа Дрангова носи този товар през целия си живот, от една страна да носиш славата на една такава фамилия, която те задължава, от друга страна да бъдеш част от фамилия, която е преследвана и то жестоко, от режима след Втората световна война, мисля, че г-жа Дрангова в най-голяма степен заслужава тази награда”, каза във видео обръщението си бившият президент на България (1997-2002) Петър Стоянов.

„Това е име, което отеква в нашите две страни - България и Република Северна Македония. Отвъд именития произход, отличителна за г-жа Райна Дрангова е нейната неуморна обществена дейност, която стана възможна след падането на комунистическия режим в България. Тогава тя се посвети на каузата на македонските българи, на съдействие за освобождаване от югославските рамки и демократизиране на Вардарска Македония, посредством различни инициативи на македонските бежанци и преселници в Скопие. През последните 35 години тя е активна в различни обществени обединения, като ВМРО-СМД и българското сдружение на родовете от Македония”, посочи доц. Наум Кайчев, представител на Македонския научен институт.

Председателят на Сдружението на българите в Македония Елисавета Шапкарева отправи думи на благодарност към Райна Дрангова за всичко, което е направила за гражданите на България и Северна Македония.

„Да си будител не е еднократен акт. Да събудиш националното самосъзнание, човешкия дух, човешкия интелект изисква десетилетия упорита работа, а когато става въпрос за един цял народ това изисква поколения. България има късмета в историята си да има семейства като рода Дрангови”, посочи посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков, който отбляза, че благодарение на Райна Дрангова наследството, оставено от Борис Дрангов и Кирил Дрангов, е предадено на поколенията.

„Радвам се, че всичко това се случва в Скопие, където прекарах детските си години, това е градът на моите деди, на баща ми, дядо ми е погребан тук. Тази земя е напоена с кръвта на моите близки”, посочи Дрангова, приемайки отличието.

За Деня на народните будители децата от неделното училище "Здравей" бяха подготвили празнична програма.