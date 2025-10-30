Съюзът на Българските журналисти във Велико Търново връчи за първи път наградата „Показалец“ на церемония в Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“

Съюзът на Българските журналисти(СБЖ) във Велико Търново връчи за първи път наградата „Показалец“ на церемония в Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“. Статуетката „Показалец“ е създадена по художествен проект на скулптора Денислав Сираков по идея на великотърновските журналисти.

Първият ѝ носител Тодорка Недева е дългогодишният главен уредник и завеждащ отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей. Отличието ѝ беше връчено от председателя на дружество 4 на СБЖ Мартин Георгиев в навечерието на Деня на народните будители.

Велико Търново е показалец за историята на България, затова тази награда символично се свързва с търновската история, която носи най-ярките постижения в областта на политиката, културата и отстояване на националния идеал и е образец за всички българи и европейци, каза Тодорка Недева. Затова градът е историческа и духовна столица на България, подобни столици поне на Балканите няма, което трябва да бъде един непрестанен източник на нашата гордост, подчерта при получаването на отличието тя.

Великотърновското дружество на СБЖ наброява над 30 души. На своето събрание преди месец решихме да връчим новоучредената награда на тези хора, които са тихи патриоти, но винаги готови да помогнат на нас, журналистите, каза при връчването на наградата Мартин Георгиев и подчерта, че наградата „Показалец“ има за цел на прикове вниманието към неуморния труд на хората, съхраняващи и утвърждаващи ценностите. Той подчерта, че с подкрепата на националното ръководство на СБЖ, тази награда показва още, че журналистите са хората, които могат да размахат пръст и да покажат кое е правилно и кое не в обществения живот. По думите на Георгиев институциите са тези, които показват колко много смисъл има в общите усилия за утвърждаване на ценностите.

Георгиев припомни, че сред председателите на дружеството във Велико Търново е била дългогодишната журналистка Веселка Венкова, която е изпратила поздрави на всички участници в церемонията. Всички почетоха с аплодисменти дългогодишния председател на дружеството Светослав Стефанов, отишъл си без време през август миналата година. На церемонията присъства областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева, която подчерта, че ще продължи да бъде верен партньор на търновските журналисти, защото те винаги са в центъра на събитията със своята обективност и връчи поздравителен адрес на носителя на наградата. Тодорка Недева, освен пазител на историята, има ярък публицистичен принос, подчерта Мутафчиева.

В навечерието на Деня на будителите трябва да си спомним, че най-ярките имена от Възраждането до днес са били журналисти, те са списвали в най-влиятелните издания, каза заместник-кметът проф. Георги Камарашев. Той подчерта, че великотърновските журналисти винаги намират пулса на времето, те са будители за институциите. Сред гостите на тържеството беше апелативният прокурор Светослав Калчев, историкът проф. Пламен Павлов, директорът на Профилираната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ Павлин Витанов, училището, в което има паралелка с профил журналистика. Поздравителен адрес изпратиха заместник-председателите на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Мариана Бояджиева и Димитър Николов. В него се посочва, че учредяването на наградата „Показалец“ е вдъхновяващ пример за това как регионалните общности ценят и подкрепят своите будители – хората на перото и микрофона, които със своя труд и талант осветяват пътя към по-добро общество. Поздравителен адрес беше получен и от председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова.

В рамките на церемонията беше обявен бъдещият съвместен проект на Регионалната библиотека във Велико Търново и великотърновското дружество на Съюза на българските журналисти за учредяването на национална награда за публицистика на името на Петко Рачев Славейков. Церемонията беше открита с изпълнение на малка балерина от школа "Грация" в Горна Оряховица, а финалът на вечерта беше изпълнението на младия тенор Иван Димитров, ученик в Средно училище "Емилиян Станев" във Велико Търново.