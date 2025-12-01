Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира, написа президентът Радев

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира, написа във Фейсбук президентът Румен Радев. Той призова насилието да спре и всички да се придържат към закона.

"Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", посочва държавният глава.

Събрали се пред централата на ДПС хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. В публикация в социалните мрежи по-рано от "Продължаваме Промяната" предупредиха: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток".



