България постигна четвърта победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Испания

Ива Кръстева
снимка: БФ Бадминтон
Аресифе, Испания,  
01.12.2025 22:38
 (БТА)

България постигна четвърта победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания).

Националите, който в предишните два дни се наложиха над Швеция, Шотландия и Хърватия, спечелиха с 5:0 срещу Унгария.

Победите постигнаха Георги Рупцов и Елена Попиванова на смесени двойки, на единично Теодор МИтев и Лили Радева и на двойки Теодор Митев/Георги Рупцов и Елена Попиванова/Виктория Попова.

България завърши като лидер в класирането с четири успеха от четири срещи.

На четвъртфиналите националите ще играят срещу Дания утре.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.

/ИК/

