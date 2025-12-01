Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини прекъсването на електрозахранването в част от центъра на София, подаването вече е възстановено

Пожар в колектор на ЕРМ "Запад" причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София, около 21:00 часа, съобщиха от дружеството на своя сайт.

Към 23:00 часа е възстановено електрозахранването.

Екипи на Министерството на енергетиката, ЕРМ "Запад" и Министерството на вътрешните работи предприемат съвместни действия за овладяване на ситуацията след прекъсване на електрозахранването в част от централните райони на столицата, възникнало тази вечер, информира ведомството на своя сайт.

Установен е дим от проходим колектор и едновременно изключване на 15 извода. Всички налични екипи са мобилизирани. Осигурена е безопасна среда за експертите на място, работещи за бързото възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема, съобщават от министерстото.

От там информират, че във връзка със съмнения за умишлена намеса и вандализъм по случая е започната проверка, информират от министерството.