Българската академия за мода присъди на Николета Фархат „Златната игла“ в категория „Дизайнер на годината“

Николета Фархат е новият носител на титлата „Дизайнер на годината“. Наградите „Златна игла“ за 2025 г. бяха връчени от проф. Любомир Стойков, председател на Българската академия за мода, по време на церемония тази вечер в Гранд хотел „Милениум“.

На събитието изтъкнати български дизайнери представиха свои творби на ревю.

Наградата за „Моден бранд на годината“ отиде при „Имане“ с дизайнер Антония Стоянова. С приза за „Цялостен принос“ беше удостоена Нели Колева. С „Артистична мода“ бе отличена Лиляна Петрова – Лулу, а Мария Радославова получи наградата за „Аксесоари“.

За „Най-добър млад дизайнер“ беше обявен Едис Пала. Тази година Академията за първи път връчи наградата „Златна игла“ в новата категория „Визионерство в музиката и модата“, която отиде при Есил Дюран.

Както БТА писа, Роко Бароко беше награден в категория „Чуждестранен дизайнер“ през октомври от председателя на Академията за мода проф. Любомир Стойков по време на ревю на дизайнера в София.

Наградата „Изгряваща звезда“ в категория „Международни успехи“ получи Ивет Бианки.

Призът „Златна ножица“ за първи път беше връчен на модни дизайнери. Аксел Харди бе удостоена с наградата в категория „Принос към устойчивата мода“, Поля Кинова в категория „Принос към официалната мода“ и Стоян Радичев, който е носител на миналогодишната статуетка за „Дизайнер на годината“, в категория „Принос към луксозната мода“.

„Мисията на Академията за мода и каузата на „Златната игла“ е да отличаваме, утвърждаваме и окуражаваме българските дизайнери и дизайнерската школа – от най-младите таланти до най-зрелите имена. Освен това целим историята на облеклото да се превърне в история на изкуството – изкуството на висшата, безкомпромисна мода“, заяви в речта си проф. Любомир Стойков, председател на Академията за мода.

Той отбеляза, че институцията вече е на 31 години, през които, по неговите думи, е оцеляла, развила се и е еволюирала. „Тази вечер, със „Златна игла“ 2025, отправяме едно мощно послание, което мога да обобщя с думите: „не на войните и кръвопролитията, да на мира, красотата и хармонията““, заключи той.

„Посвещавам, не – прегръщам България с тази колекция“, каза пред присъстващите носителката на „Златна игла“ в категорията „Дизайнер на годината“ Николета Фархат. „Към всички наши сънародници, близо и далеч, отправям посланието: нека направим тази година по-красива и по-уверена“, добави тя.

„Да бъдеш дизайнер не означава просто да нарисуваш скица – това е нещо много повече: да я реализираш докрай, да си добър шивач и моделиер“, заяви Нели Колева, която получи наградата за „Цялостен принос“.

Наградените дизайнери получиха статуетките „Златна игла“, „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“, изработени от българския бижутер Анжело Красини, а председателят на Академията за мода удостои със сертификат всички победители.

В церемонията участваха и досегашни носители на наградата в различни категории, като Елена Кристиано, Албена Александрова, д-р Росица Рангелова, Стоян Радичев и Ивет Бианки.