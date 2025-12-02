"Продължаваме Промяната" се разграничиха от вандализма и насилието на протеста тази вечер

"Продължаваме Промяната" се разграничи от вандализма и насилието по време на протеста тази вечер. Те публикуваха кадри във Фейсбук на мирно протестиращи хора, а под тях написаха: Ето така изглеждаше един от най-красивите, мирни и младежки протести в новата ни история. Случилото се в края му има други автори и ние категорично се разграничаваме от всички прояви на вандализъм и насилие.

За оставката на вътрешния министър настоя председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. За БТА Василев каза, че Митов е позволил при мирен протест и мирно шествие да се удрят полицаи. Оставката му трябва да е депозирана още тази вечер, заяви той.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира пред Нова телевизия, че вътрешният министър Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка. Според него по никакъв начин не е бил подсигурен периметърът и, когато е имало по-малки протести, е имало повече полицаи, които охраняват целия път.