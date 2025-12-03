Турските власти арестуваха 21 заподозрени, сред които и служители на няколко министерства, заради предполагаеми връзки с движението на Гюлен

Властите в Турция са задържали общо 21 заподозрени, сред които и настоящи и бивши служители на няколко министерства, заради предполагаеми връзки с т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, съобщи турската агенция ДХА.

По информация на Главната прокуратура в Анкара от задържаните при операцията, която е проведена вчера в Анкара и още шест турски окръга, девет са настоящи, шестима – уволнени, а петима – напуснали служители на турското външно министерство, турското министерство на младежта и спорта, турското министерство на финансите и турския Съвет за капиталовите пазари.

Задържаните са заподозрени в членство в организацията и поддържане на активна комуникация с нейни представители.

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г. По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с движението, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.