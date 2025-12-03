Подробно търсене

Утре парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи във връзка с протестите на 1 декември

Нелли Желева
Утре парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи във връзка с протестите на 1 декември
Утре парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи във връзка с протестите на 1 декември
Снимки: Владимир Шоков/БТА
София,  
03.12.2025 09:43
 (БТА)

Парламентът ще изслуша утре министъра на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с последните протести. Предложението е на Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България".  

Вътрешният министър ще трябва да обясни за действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София в понеделник, 1 декември т.г. 

Първата точка днес е предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута евро през 2026 година?“. Предложението е внесено от президента на Република България на 12 май.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

02.12.2025 12:13

Протестът премина мирно, ескалация допуснаха хора, които бяха предварително организирани, задържани са 71 души, каза главен комисар Любомир Николов

Протестът премина мирно, тихо и спокойно за което поздравявам гражданите, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).
19.11.2025 11:07

Румен Радев: Решението на КС за отклоненото от председателя на парламента предложение за референдум е победа на правото над произвола на политическата класа

Решението на Конституционния съд (КС) е победа на правото над произвола на политическата класа. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев по повод вчерашното решение на Конституционния съд, според което председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение. На 23 май държавният глава Румен Радев сезира КС за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:02 на 03.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация