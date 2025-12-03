Утре парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи във връзка с протестите на 1 декември

site.btaУтре парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи във връзка с протестите на 1 декември
Парламентът ще изслуша утре министъра на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с последните протести. Предложението е на Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България".
Вътрешният министър ще трябва да обясни за действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София в понеделник, 1 декември т.г.
Първата точка днес е предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута евро през 2026 година?“. Предложението е внесено от президента на Република България на 12 май.
/РИ/
